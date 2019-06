PIGEON, Lucien



À Laval, le vendredi 7 juin, est décédé M. Lucien Pigeon, 94 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Madeleine, née Poitras, ses enfants France (Felice) et Sylvie (Christian), ses petits-enfants Lysanne (Pierre-Marc), François et Alexandre et son arrière-petite-fille Victoria.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 15 juin, de 13h à 16h30. La cérémonie se tiendra à 16h30, suivie d'un goûter.