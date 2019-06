PAYETTE, Réal



À Montréal, le 10 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Réal Payette, tendre époux depuis 67 ans de Monique Payette (née Champagne).Il laisse dans le deuil ses enfants, André, Francine (Yves), Marielle (Denis), Claude (Caroline) et Luc (Grisel), ses petits-enfants, Jean-Luc, Bruno, David, Martin, Véronique, Daniel, Jocelyn, Rémi, Caroline et Isabelle, ses arrière-petits-enfants, Myriam, Philippe, Sophie, Maïna, Léanne, Benjamin, Clémence, Mathilde et Antoine, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie Saint-François d'Assise. 6700 rue Beaubien est, Montréal,le jeudi 13 juin 2019 de 13h à 15h et de 19h à 21h et le vendredi 14 juin de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu le vendredi 14 juin à 11h en l'église Notre-Dame D'Anjou, 8200 place de l'Église, Anjou, Montréal.