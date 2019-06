PICARD, Jean-Paul



Au CHSLD Chevalier de Lévis, le 19 mai 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, monsieur Jean-Paul Picard.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses sœurs Marcella et Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La direction funéraire a été confiée à la: