VERMETTE (née Gagnon)

Émilienne



De Saint-Janvier (Mirabel), le jeudi 6 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Émilienne Vermette, épouse de feu Gérard Vermette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Gilles), Jean-Marc, Danielle, Ghyslain (Erika) et Josée, ses petits-enfants Philippe (Heba), Jonathan (Kirby), Olivier et Marilou, son arrière-petite-fille Moirae, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une rencontre est prévue ultérieurement pour les intimes.Des dons à sa mémoire pourront être faits à la Société Alzheimer Laurentides.