PILON, Claude



À Montréal, à l'aube du 29 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Claude Pilon, son épouse Yolande Taillon à son chevet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Michel Inglese (Johanne), Sylvie Inglese (J.-Gilles), Yves Pilon, Lyne Pilon et Josée Pilon, ses petits-neveux, petites-nièces et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.