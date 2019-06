COMEAU, Jean-Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Pierre Comeau, époux de madame Denise René, survenu au CHSLD de Laval, le 8 juin 2019, à l'âge de 80 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Claude Goyette), ses petits-enfants Sébastien et Martin, son frère Marcel (Colette Légaré), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juin 2019, de 14h à 17h30 à la :Les funérailles seront célébrées le dimanche 16 juin 2019 à 17h30 en la chapelle de la résidence funéraire de Laval.