CARBONNEAU, Andrée (née Poulin)

CARBONNEAU, Andrée

De Laval, le 8 juin 2019, à l'aube de ses 77 ans est décédée Mme Andrée Poulin, épouse de M. Gaëtan Carbonneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Patrick (Geneviève) et Michel (Marie-Eve), ses petits-enfants adorés Audrey, Florence, Alex-Ann, Fréderyk et Naomy ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 juin de 13h à 15h au:3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 15h au salon.