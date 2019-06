ROY, Doris (née Rondeau)



Paisiblement, à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, le 6 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Doris Rondeau Roy, épouse bien-aimée de M. Bernard Roy. Mère dévouée de Nancy (Luc Morency) et Careen (Patrice Auger), mamie adorée de Cassandra, Alexis et Anabelle.Elle laisse également dans le deuil son frère Gilles (Hélène Roy), sa soeur Claudette (Claude Michaud), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille vous accueillera au salon Urgel Bourgie - St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien E, Montréalvendredi le 14 juin 2019 de14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 15 juin 2019 de 9h30 à 10h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 15 juin 2019 à 11h à l'église Saint-Donat, située au 6805, rue De Marseille, Montréal.Des fleurs ou des dons en sa mémoire à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île seraient appréciés. (