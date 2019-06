COMTOIS (Roberge), Jeannette



À St-Denis-sur-Richelieu, le 5 juin 2019, est décédée à l'âge de 76 ans, Mme Jeannette Roberge, épouse de feu Henri Comtois.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Gilles Gauthier), Henri Jr, Manon (feu Normand Gosselin) et Sylvain, ses petits-enfants: Stéphanie (Martin Rail) et Francis Gosselin, ses arrière-petits-enfants: Lucas et Mélodie, ses frères et soeurs: feu Jean-Yves, Jeannine, Jacques, feu Pierre, Louise et Daniel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon616 CH. DES PATRIOTESST-DENIS-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le samedi 15 juin 2019, à 14h en l'église de St-Denis-sur-Richelieu. Le salon ouvrira à midi la journée des funérailles.