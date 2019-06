JUTEAU (DAIGLE), Johanne



De Ste-Anne-des-Plaines, le 10 juin 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Johanne Daigle, épouse de M. Daniel Juteau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jonathan (Marilène) et Mathieu (Mélanie), ses petits-enfants Tristan, Nolan, Alison, Mérédith, Nathan, Hélena et Jay, sa mère Mme Réjeanne Daigle, ses frères, ses soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le vendredi 14 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 15 juin de 9h à 10h à laSTE-ANNE-DES-PLAINES, QC J0N1H0Les funérailles seront célébrées à 10h30 en la paroisse Ste-Anne.Compensez l'envoi de fleurs par des dons.