RAYMOND, Père Régent, O.F.M.



À Montréal, le 7 juin 2019, à l'âge de 84 ans, après 63 ans de vie religieuse et 56 de prêtrise, est décédé le Père Régent Raymond, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Bernadette Bourassa (feu Normand Raymond), ses neveux François, Régent et Sylvain ainsi que leurs conjointes et de nombreux autres parents et amis.Exposé le vendredi, 14 juin 2019, à compter de 12 h 30 en la chapelle de la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALFunérailles célébrées le même jour au même endroit à 13 h 30. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, à Montréal.