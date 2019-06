GAGNON, Bernard



À Valleyfield, le mardi 4 juin 2019 est décédé, à l'âge de 71 ans, Bernard Gagnon, époux de Diane Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil Robert Rioux (Josée Riopel), Isabelle Rioux et Julie Rioux, ses petits-enfants Jimmy-Lee, Catherine et Ryan, ses deux soeurs Pierrette Gagnon (feu Claude Bethiaume) et Louise Gagnon (Marcel Rouleau), de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 16 juin 2019 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.