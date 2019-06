BLANCHARD, Raymond



Entouré des siens, M. Raymond Blanchard est décédé le 7 juin, à l'âge de 75 ans, après une longue bataille, où il a fait preuve de courage, de ténacité et de persévérance.Il laisse dans le deuil son épouse adorée, Nicole, ses filles : Isabelle (Louis-Philippe), Caroline (Guy) et Marie-France (François), ses petits-enfants : Charles-Antoine, David-Olivier et Julie-Anne, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 21 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi dès 9h, à la résidence funéraire :Le service aura lieu au salon, le samedi 22 juin à 10h30 et sera suivi d'un goûter.