LAURIN, Georgette

(née Gauthier)



À Sainte-Scholastique, le 10 juin 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Georgette Gauthier, épouse de feu M. Léo Laurin. Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Guy (Lise), feu Jean-Claude (Monique), Marcel, Micheline (Isidore), Lyse (Adrien), Michel (Rachel), Louise, Jacques (Francine), Christiane et Diane ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances au:SAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934le dimanche 16 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 17 juin dès 9h.Les funérailles auront lieu ce lundi à 11h en l'église Sainte-Scholastique, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.