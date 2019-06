TURCOTTE BERTHIAUME Lise



Lise Berthiaume-Turcotte, née en 1946 est décédée le 22 mai 2019 à l'Hôpital Royal-Victoria de Montréal, au Québec. Épouse bien-aimée de feu Jacques Turcotte, mère de Dave (Sharon) et grand-mère de Simon, elle laisse aussi derrière elle ses soeurs Andrée (Bill) et Diane, son frère Guy, sa filleule Emma et d'autres nièces et neveux: Samantha (Bill), Eric, Jason (Jessica) et leurs familles.La célébration de la vie aura lieu au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le dimanche 23 juin 2019. Visites de 11h à 15h30, service de 16h à 16h45 et réception de 17h à 19h.