ST-PIERRE, Jean-Louis

À Laval, le 4 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Louis St-Pierre, époux de Laurette Sauvageau et en premières noces de feu Edith St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yvan (Flore), Gaston (Christiane), Marie-France, ses petits-enfants, Alexandre, Edith, Nicolas, Guillaume, ses cinq arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 16 juin de 13h à 17h et une cérémonie aura lieu à 17h au complexe.