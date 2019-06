PROULX, Serge



À Laval, le 6 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Serge Proulx, fils de feu Gérard Proulx et de feu Marguerite Brière.Il laisse dans le deuil ses fils Jocelyn (Anne-Marie) et Domenico (Valérie), ses petits-enfants Daniella, Gabriel, Sarah, Tristan et Ève, sa soeur Francine (Jean-Robert) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020 www.dignitequebec.comle dimanche 16 juin de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.