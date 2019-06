ALLARD BRABANT, Réjeanne



À Vaudreuil-Dorion, le 8 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Réjeanne Allard, épouse de M. Fernand Brabant, résidant à Pointe-des-Cascades.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lucette), Sylvie (Pierre), Andrée (Marc), ses petites-filles Julie (Alexandre) et Valérie (Alexandre), ses arrière-petits-enfants Jacob, Raphaël, son frère Marcel (Pierrette), ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin de 9h à 11h au100, 338 ROUTECOTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 11h à la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Fondation Parkinson Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1080, Tour Ouest, Montréal, QC, H3A 1B9, seraient appréciés.