BRISEBOIS, Sylvain



À Montréal, le 7 juin 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Sylvain Brisebois, conjoint de Mme Micheline Leclerc.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Marcel (Monique), Richard (Carole), feu Carole, Line (Ghislain), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le mardi 18 juin à 11h00 en l'église St-Eustache, 123 rue St-Louis à St-Eustache. La famille recevra les condoléances directement à l'église dès 10h00.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.Tél: 514-871-2020