FAUCHER DAIGLE, Jacqueline



À Montréal, le 3 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jacqueline Faucher, épouse de feu M. Gérard Daigle.Elle laisse dans le deuil ses filles Micheline (Claude) et Fernande, ses petits-enfants Benoit, Geneviève, Mélanie et Karine, ses arrière-petits-enfants Mingan, Véhémence et Gabrielle ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi 18 juin de 10h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole le mardi, 18 juin à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre Le Royer pour tous les bons soins prodigués.