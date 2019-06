BOSCO, Rose



À Laval, le dimanche 9 juin 2019 est décédée, à l'âge de 99 ans, Rose Bosco, épouse de feu Georges Brais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvonne (Raymond), Marie (Jacques), Francine (Richard), Claude (Ghislaine) et Pierre (Denise), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannette (Jean-Charles) et son frère Frank (Estelle), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 14 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 15 juin dès 11h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don peut être fait à la Fondation québécoise du cancer.