VENNE, Angèle



Accidentellement, le 7 juin 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Angèle Venne, fille de feu Fernand Venne et feu Olivine Brulotte. Elle était l'épouse de monsieur Florian Bélanger, domiciliée à Macamic.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères et soeurs: Clément Gaudette (Yolande Lefebvre), Eugène Venne (feu Renette Lévesque), Cécile Venne (Pierre Ouellet), Fernande Venne (Joseph Grenier), Aline Venne (feu Adrien Pelletier), Jules Venne (Solange Lemay), Denise Venne (Gilles Clément), Léo Venne (Francine Lock-head), Thérèse Venne (Yves Levasseur), feu Gilles Venne (Jasmyne Blais), Suzanne Venne, Francine Venne (Gérard Côté), Daniel Venne, Diane Venne (Mario Galloni); ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Rollande Auger), Ghislaine (Yvon Belleau), Gaston, Émilien, Rolande (Gabriel Rancourt) et Éliane (André Gélinas); neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 13 juin 2019, de 19 h à 22 h, le vendredi 14 juin 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi 15 juin dès 9 h, aux:24 6E AVENUE OUEST, LA SARRELes funérailles auront lieu le samedi 15 juin, à 10 h 30, en l'église St-Jean-l'Évangéliste de Macamic. L'inhumation suivra au cimetière d'Authier.