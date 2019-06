Autobus plus fréquents pour Rosemont et Lachine

MONTRÉAL – Plus d’autobus circuleront à travers Rosemont hors des heures de pointe dès lundi et Lachine bénéficiera d’une meilleure desserte vers le centre-ville et la gare Dorval.

La Société de transport de Montréal (STM) prolongera le service sur la ligne 25 – Angus à l’extérieur des heures de pointe et en soirée, soit de 9 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 21 h. Ce service permettra d’offrir à la clientèle un intervalle moyen de 30 minutes durant ces heures.

Cette ligne d’autobus ne circule que la semaine en heure de pointe, à une fréquence variant entre 10 et 20 minutes, et dessert notamment le Technopôle Angus.

Sur la ligne 496 – Express Victoria, qui relie la gare Dorval à la station Lionel-Groulx en passant par Lachine, le service sera étendu aux samedis et dimanches ainsi qu’aux jours fériés.

Les autobus passeront aux 30 minutes entre 7 h et 21 h. L’ajout de service en fin de semaine sur cette ligne est un «souhait de longue date des Lachinois», a dit la mairesse d’arrondissement Maja Vodanovic.