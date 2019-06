PATENAUDE, Robert



Subitement, le 6 juin 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Robert Patenaude, conjoint de Jocelyne Prud'homme, époux de feu Lucie Boucher.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Éric (Mylaine) et Alexandre (Karine), son beau-fils Jean-François, sa belle-fille Alicia, ses petits-enfants Frédéric, Mathis et Livia, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis(es).La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, samedi le 15 juin à compter de 12h30, suivi des funérailles à 14h30, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.