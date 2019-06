LAURIER, Jeanne d'Arc

(née Venne)



À l'unité des soins palliatifs Marie-Clarac, le 4 juin 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Venne, épouse de feu M. Jean-Paul Laurier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Violette (feu J.-L. Turbide), Thérèse et Lise (s.s.a.), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis, en particulier Mireille et Pierre Turmel qui ont si bien pris soin d'elle.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 19 juin dès 17h, suivi d'une cérémonie d'adieu à 18h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac.