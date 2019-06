CHARRON, Marcel



De Ste-Anne-des-Plaines, le 7 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Charron, conjoint de Mme Candide Lefebvre.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Dany), Chantal (Daniel) et Sylvain (Josée), ses petits-enfants Mélissa, Geneviève, Antoine, David, Jessica, Anthony, son frère René (Jeannine), ses soeurs Lisette et Gabrielle, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis samedi le 15 juin de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 à la :STE-ANNE-DES-PLAINES J0N1H0Une liturgie sera célébrée à 20:30 au salon.Un don à la Fondation Adhémar-Dion serait apprécié.