DESJARDINS, Denis "Junior"



De Verdun, le 7 juin 2019, à l'âge de 51 ans, est décédé M. Denis "Junior" Desjardins, fils de feu Léonel Desjardins et feu Gertrude Lemire.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Sonya Rousselle et ses enfants Yannick et William.Frère de feu Jean-François, il laisse également son frère Serge (Karen) et sa soeur Manon, son beau-frère Stéphane (Sonya Coletta), ses neveux et nièces Suzanne, Kathy (Alex) et Matteo, son petit-neveu Victor, de même qu'autres parents et ses nombreux amis.Sa famille vous accueillera le samedi 15 juin 2019 de 18h à 21h au:Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.