Beaudoin-Bombardier, quelle famille!

La multinationale Bombardier continue d’en arracher en Bourse, alors que sa capitalisation boursière (5,2 milliards $) dépasse à peine celle de BRP, une entreprise nettement plus petite, dont les revenus sont plus de trois fois inférieurs à ceux de Bombardier. Mais BRP est très rentable.

À 2,14 $ l’action, il faut savoir que c’est sous le prix de levée (2,21 $) des blocs d’options que le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt ont reçu lorsqu’ils ont respectivement investi 1,3 milliard $ et 2 milliards $ dans la survie de Bombardier, à l’automne 2015.

Depuis, Bombardier a gratuitement cédé le contrôle de la C Series à Airbus. Québec a vu sa part dans la C Series (rebaptisée A220) passer de 49,5 % à moins de 17 %.

Par ailleurs, on s’attend à ce que le programme d’avions régionaux CRJ, lequel est en difficulté, soit bientôt vendu, alors que des négociations sont en cours avec Mitsubishi Heavy Industries.

En novembre dernier, Bombardier avait annoncé la vente d’un certain nombre d’actifs dits non stratégiques, telles la vente du programme d’avions Q Series, la vente des activités de formation des pilotes et des techniciens d’Avions d’affaires à CAE.