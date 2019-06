GAGNÉ CROTEAU, Fleurette



À Magog, le 8 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Fleurette (Croteau) Gagné, épouse de feu M. André Gagné demeurant à Magog, autrefois de Châteauguay.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères : feu Rollande (Jean-Louis Carrier), Ghyslaine, Marguerite (feu André Roy), feu Gaston, feu Thérèse (Gilles Dubé), feu Pierrette (feu Pierre Poulin) et feu Yvon (Mirielle Prince) ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 juin 2019 de 18 h à 21 h ainsi que le samedi 15 juin de 13 h à 14 h 30 auafin de recevoir vos témoignages de sympathie. Une cérémonie suivra à 14 h 30 en la chapelle du complexe.La famille désire remercier tout le personnel du CHUS-Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués.Tél. 819 843-4473 Téléc. 819 843-4563Courriel : info@ledouxmagog.comSite internet : www.ledouxmagog.com