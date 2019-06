MACHABÉE, René



À Laval, le 24 mai 2019, est décédé M. René Machabée, conjoint de Mme Rita Boucher.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Nancy), Guy (Johanne), sa belle-soeur Jeannine Boucher (Gaston), ses belles-soeurs Huguette et Madeleine, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de la Rive pour les soins prodigués.René Machabée a été inhumé en présence de ses proches, le vendredi 31 mai, au Mausolée Saint-Martin du complexe