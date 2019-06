Cette maison d’architecte à vendre pour 1 129 000 $ à Boucherville vous fera sentir comme dans un hôtel mid-century

Ce n’est pas tous les jours que des maisons qui sont également des œuvres d’art reconnues sont mises en vente. C’est justement le cas de la récipiendaire du concours Châtelaine 1962, créée par l’architecte de renom Roger D’Astous. La demeure est actuellement sur le marché pour la somme de 1 129 000 $.

La propriété construite en 1961 ne pourrait pas plus représenter le style mid-century. Dès le hall d’entrée, vous serez ébloui par le look, le «carré de sable» qui ajoute une touche d’exotisme à l’endroit, mais surtout la configuration. En fait, cette maison est plutôt unique, car les aires de vie se trouvent toutes au 2e étage. Le premier étage est seulement composé du hall d’entrée et de l’accès à l’incroyable piscine extérieure.

Les quatre chambres à coucher, les deux salles de bains complètes, la cuisine haut de gamme refaite il y a quelques années en gardant le style de l’époque, le salon, la salle à manger, le coin-repas et la salle familiale se trouvent donc à l’étage. Le 2e bénéficie d’une luminosité incroyable grâce aux immenses fenêtres stratégiquement installées.

Bref, c’est une maison d’exception qui est en vente. Elle a été construite dans le cadre d’un concours d’architecture afin d’attirer de nouveaux résidents à Boucherville.

