CGI rachètera 5,16 millions de ses actions à la Caisse

CGI rachètera 5,16 millions de ses actions de classe A à la Caisse de dépôt et placement, afin de les annuler.

L’entreprise montréalaise payera 96,93 $ par action, soit un escompte par rapport au prix de 99,93 $ à la clôture des marchés à la Bourse de Toronto, mardi.

La compagnie spécialisée dans les technologies de l’information versera ainsi un peu plus de 500 millions $ au bas de laine des Québécois.

«La Caisse rééquilibre son portefeuille périodiquement lorsque les conditions sont propices. CGI a produit des résultats supérieurs pour ses actionnaires et cette opération constitue une nouvelle occasion de monétiser une partie de notre placement dans la société au bénéfice de nos déposants», a affirmé Charles Émond, premier vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale de la Caisse par communiqué.

Malgré cette vente, la Caisse demeure un actionnaire important de l’entreprise puisqu’elle détient 37,4 millions d’actions de classe A, soit environ 13,9 % du nombre total d’actions de CGI en circulation.