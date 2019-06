Classique Meijer : Anne-Catherine Tanguay en confiance

Après avoir obtenu le meilleur résultat de sa carrière sur le circuit de la LPGA dimanche dernier, en terminant 11e à la Classique Shoprite, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay tentera de poursuivre sur sa lancée dès jeudi, à Grand Rapids au Michigan, où elle participera à la Classique Meijer.

La golfeuse de 28 ans de Québec a fait le plein de confiance le weekend dernier, à Galloway au New Jersey. Une troisième et dernière ronde de 67 (-4) lui avait permis de faire un bond de 50 places au classement et de terminer l’épreuve avec un cumulatif de 209 (-4). Elle a conclu à huit coups de la gagnante, l’Américaine Lexi Thompson.

Il s’agissait d’une nette progression pour Tanguay, qui avait été victime du couperet à son tournoi précédent, le Championnat Pure Silk, à la fin mai à Williamsburg, en Virginie. Le meilleur résultat qu’elle avait obtenu cette saison sur le circuit était une 32e place à l’Omnium ISPS Handa Vic, en février, à Victoria en Australie.

«Je sens que c’est une récompense qui fait du bien et qui me donne de la confiance pour la série de tournoi qui s'en vient au Michigan et Minnesota. J’ai eu des bons débuts de tournoi sur la côte ouest plus tôt cette année et ces expériences m’ont permis d’être confortable sur le terrain aujourd’hui», avait indiqué Tanguay dimanche, à l’issue de la ronde ultime de la Classique Shoprite.

Présentement 276e au classement mondial, Tanguay avait terminé 44e l’année dernière à la Classique Meijer.

En quête d’un autre titre

L’Ontarienne Brooke M. Henderson, qui avait terminé à égalité avec Tanguay au 11e rang la semaine dernière à Galloway, sera également du départ jeudi, à Grand Rapids.

La Canadienne de 21 ans visera de son côté un deuxième titre cette saison et une neuvième en carrière sur le circuit de la LPGA. Elle avait déjà décroché la victoire à la Classique Meijer en 2017.

Gagnante du Championnat Lotte en avril dernier, Henderson occupe le huitième rang mondial. Après son triomphe à Kapolei à Hawai, la Canadienne avait obtenu une deuxième place au Championnat Pure Silk à Williamsburg. En 2018, elle n’avait pas obtenu le résultat espéré à la Classique Meijer en terminant 44e.

Cette année, elle sera jumelée à deux autres championnes en titre de l’événement, soit Lexi Thompson et la Sud-Coréenne So Yeon Ryu. La première avait triomphé à Grand Rapids en 2015 tandis que Ryu l’avait emporté en 2018.

Les autres Canadiennes en action cette fin de semaine au Michigan sont Selena Costabile, Britanny Marchand, Jaclyn Lee et Alena Sharp.