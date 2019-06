VIENS, Jean-Louis



Paisiblement, le dimanche 2 juin 2019 est décédé Jean-Louis Viens à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine Dumas, ses enfants: Johanne, Jacques (Anne-Lyse), Christiane (Jacques) et Louise (Bernard); ses petits-enfants: Marie-Laure, Catherine (Pierre), Louis-Philippe, Guillaume (Jessica), Fili (Yoan) et Maude ainsi que ses arrière-petits-enfants: Daphnée, Damien, Samuel et Elsa.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 19 juin 2019 dès 11h. La mise en terre aura lieu à 15h.