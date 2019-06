HOULE, Jacques



À Montréal, le 10 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Jacques Houle, époux de feu Marie-Paule Huard.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy et Diane, ses petits-enfants Marie-Ève, Christopher et Jessica, ses arrière-petits-enfants Jade, Zoé et Lory, son frère Roger, ses soeurs Pierrette, Ghislaine et Huguette, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 juin 2019 de 18h à 22h et mardi de 10h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 12h en la chapelle du complexe.