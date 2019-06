BARONI (née RENZO), Céline



À Longueuil, le 7 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Céline Baroni, épouse de M. Pierre Baroni.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Pierre (Diane Vézina) et Gino (Sylvie Rochefort), ses petits-enfants Patrick, Karl, Elana, Bianca et Clara, ses arrière-petits-enfants Niko, Lorenzo, Erika, Arthur et Sofia ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 15 juin de 13h15 à 16h30, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 16h30.