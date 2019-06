De petits changements en vue du match le plus important de la saison

BOSTON | Il y a toujours des retours miracles dans une finale de la Coupe Stanley. Matt Grzelcyk a visiblement chassé ses symptômes d’une commotion cérébrale, ayant obtenu le feu vert des médecins pour cette ultime rencontre.

Bruce Cassidy n’a pas confirmé son retour à 100%, mais c’est tout comme.

« Nous déciderons de son sort tout juste avant la rencontre, mais il devrait jouer, a précisé l’entraîneur en chef des Bruins. Et si vous vous posez la question, Connor Clifton sortira de la formation si Matt joue. »

Il n’y a donc pas eu de secret à quelques heures du match le plus important de la saison.

Questionné sur l’héritage qu’il laissera au sein de l’organisation des Bruins, Cassidy a fait rire les journalistes avec une réponse des plus honnêtes.

« Je veux juste mon nom sur la maudite coupe », a-t-il lancé.

Thomas absent

Du côté des Blues, Craig Berube apportera deux changements à sa formation. Robert Thomas retrouvera sa place sur la passerelle de presse après avoir joué le sixième match, alors que Joel Edmundson prendra la place de Robert Bortuzzo à la ligne bleue.

Avec le retour au jeu d’Ivan Barbashev après une suspension d’une rencontre, Berube devait retrancher un attaquant. Celui qu’on surnomme « Chief » a choisi de sortir Thomas.

« C’est ma décision », a-t-il précisé. Thomas, 19 ans, cache une blessure depuis la finale de l’Ouest contre les Sharks de San Jose. Il n’a joué que deux des six matchs de la finale.

Les Blues miseront donc sur leur très bon quatrième trio avec Oskar Sundqvist au centre de Barbashev et d’Alexander Steen.

Samuel Blais, qui était à la place de Barbashev lors du sixième match, patinera avec Tyler Bozak et Patrick Maroon.

« Craig m’a confirmé hier que j’étais pour jouer, a précisé Blais. On croit en nos chances de gagner. On est rendus ici, on a remporté deux de nos trois matchs dans cette série à Boston. Il y a une bonne ambiance dans notre vestiaire ce matin. J’ai un bon sentiment. »

« Je suis un peu nerveux depuis ce matin, mais je n’y pensais pas en sautant sur la patinoire ce matin, a-t-il poursuivi. Je n’ai pas trop parlé avec les plus vieux. J’ai surtout discuté avec David (Perron). Nous sommes juste deux gars du Québec dans l’équipe. Il m’aide énormément depuis mon rappel à St. Louis. Il m’a juste dit de m’amuser et de profiter de ce septième match. »

Les formations probables

Bruins de Boston

Marchand-Bergeron-Pastrnak

DeBrusk-Krejci-Kuhlman

Johansson-Coyle-Heinen

Nordstrom-Kuraly-Acciari

Chara-McAvoy

Krug-Carlo

Grzelcyk-Moore

Rask

Blues de St. Louis

Schwartz-Schenn-Tarasenko

Sanford-O’Reilly-Perron

Blais-Bozak-Maroon

Barbashev-Sundqvist-Steen

Gunnarsson-Pietrangelo

Bouwmeester-Parayko

Edmundson-Dunn

Binnington

