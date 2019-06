Dominique Chaloult quittera Radio-Canada à l’automne

Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, quittera ses fonctions l’automne prochain, a annoncé la société d’État, mercredi.

Désireuse de consacrer davantage de temps à sa famille, elle travaillera désormais à son compte à titre de consultante.

Entrée en poste à la tête de la télévision de Radio-Canada en janvier 2015, Dominique Chaloult a présidé au lancement de plus de 125 émissions de toutes natures sur plusieurs plateformes de l’institution publique, à Radio-Canada Télé, ARTV, Explora et Tou.tv.

C’est notamment sous sa direction qu’ont été lancés des titres comme «Virtuose» et «Esprit critique», de même que la série quotidienne à succès «District 31».

Auparavant, Dominique Chaloult avait été directrice de la programmation de Télé-Québec de 2012 à 2014, et directrice du département des variétés de Radio-Canada de 2004 à 2009. Elle a jadis œuvré comme productrice («La fin du monde est à 7 h», «Le grand blond avec un show sournois», etc) et recherchiste.

Radio-Canada a indiqué qu’un processus de sélection pour identifier la personne qui succédera à Dominique Chaloult a déjà été enclenché.