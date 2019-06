LAFLEUR, Irène



Anciennement de St-Michel, le 8 juin 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, Madame Irène Lafleur, fille de feu Hector Lafleur et de feu Noelia Blanchard.Outre ses parents, elle va rejoindre ses frères et soeurs feu Marcella (feu Charles W. Emley), feu Gérard (feu Janine Riendeau), feu Marie-Jeanne (feu Ernest Gagné), feu Yolande (feu Casimir Cardinal), feu Lucien (Yvette Tremblay) et feu Jean-René (Rose-Aimée Riendeau). Elle laisse dans le deuil ses deux belles-soeurs, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 10h45, suivi des funérailles à 11h en l'église de St-Michel. L'inhumation suivra au cimetière de St-Michel.