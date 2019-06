DUMESNIL, Micheline

née Marchand



De St-Constant, est décédée le 9 juin 2019, Mme Micheline Marchand à l'âge de 79 ans, épouse de M. Jean-Marie Dumesnil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Isabelle) et Marc (Caroline), ses petits-enfants Vivianne, Romane, Matéo et Manuel, ses frères et sa soeur : Serge (Jeanne), Lorraine (Michel) et Mario (Martine) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle été confiée à la résidence funéraire:Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 15 juin 2019 de 10h00 à midi ainsi que de 13h00 à 17h00. Une célébration aura lieu en la chapelle à 17h00.La famille tient à remercier tout le personnel du 15ième sud du CHUM ainsi que le personnel du CLSC Kateri pour leurs bons soins et sa coiffeuse de toujours, Chantale.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à LEUCAN Montérégie.