Faire le plein de plein air au Nouveau-Brunswick

Moyennant quelques heures de route, le Nouveau-Brunswick ne laisse pas sa place parmi les destinations plein air de choix. La baie des Chaleurs, notamment, offre de nombreuses possibilités aux amateurs d’activités et d’aventures en pleine nature!

C’est une destination voyage idéale pour une escapade en voiture. On y retrouve les plages d’eau salée les plus chaudes au Canada! Cette région en plein essor offre des activités pour toute la famille. Des activités gastronomiques de par sa proximité avec la mer certes, mais surtout d’extraordinaires expériences en sentiers, rivières et montagnes pour les amoureux du plein air.