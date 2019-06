AUGER, Liliane (née Forgues)



De Repentigny, le 9 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Liliane Forgues Auger.Elle laisse dans le deuil son époux M. Marc Auger, ses soeurs Mariette et Jacqueline ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi 14 juin de 19h à 22h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les funérailles suivront à 18h en la chapelle du complexe funéraire