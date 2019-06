Je sors, je reste

Coup de cœur

Art numérique

FEED.X

Photo courtoisie

Présentée dans le cadre du festival Elektra, la performance FEED.X revient exceptionnellement dans la programmation cette année en raison du vif succès qu’elle a connu antérieurement. Révélée pour la première fois entre 2008 et 2011, FEED.X représente une véritable expérience immersive, de l'artiste autrichien Kurt Hentschläger, de laquelle on ressort tout à fait décontenancé. La performance aura également lieu le 14 et 15 juin à 23h.

Ce soir à 23h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Je sors

Exposition

Le projet Polaroid

Photo courtoisie

Le musée McCord présente à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 15 septembre l’exposition Le projet Polaroid, une exposition d’envergure internationale où il sera possible de découvrir certaines des œuvres les plus importantes déployées à travers la photographie Polaroid. Le travail d’une centaine d’artistes internationaux, parmi les plus connus du 20e siècle, sera présenté accompagné des appareils ayant rendu possible leur création.

À partir d’aujourd’hui à 10h00 au Musée McCord

Cinéma

Le vieil âge et l’espérance

Photo courtoisie

Réalisé par Fernand Dansereau, le film Le vieil âge et l’espérance réfléchit aux moyens et aux possibilités de garder espoir lorsque la vieillesse frappe le corps et l’esprit. Un documentaire de 75 minutes qui interroge des spécialistes tels les gériatres, les psychologues et les philosophes mais qui donne également la parole aux personnes âgées elles-mêmes.

Cet après-midi à 14h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Événement

Jeux_Urbains

Photo courtoisie

Organisé par XP_MTL, l’événement Jeux_Urbains - Lutte olympique présentera à partir de 19h de véritables combats extérieurs de lutte olympique, une première à Montréal. Près de 20 femmes et hommes, parmi les meilleurs combattants au Canada, s’affronteront ce soir, alors que Georges St-Pierre assurera l’animation des combats en compagnie de James Mancini.

Ce soir dès 19h sur la rue Crescent, entre les rues Sainte-Catherine et De Maisonneuve

Événement

Glam pour l’espoir

Photo courtoisie

Dans l’objectif de soutenir la Fondation des Gouverneurs de l’espoir, une fondation qui cherche à venir en aide aux enfants atteints du cancer et aux familles touchées par la maladie, l’événement Glam pour l’espoir réunira une trentaine d’artistes qui se prêteront à un défilé de mode. Plusieurs activités telles que des prestations musicales et des séances photos sont prévues au courant de la soirée. Tous les profits seront versés à la Fondation.

Ce soir à 18h à la Gare Viger, 735 rue Berri

Lancement

Times

Photo courtoisie

Le collectif world/hip hop montréalais Nomadic Massive lancera ce soir son tout nouvel album intitulé Times. Le lancement prendra la forme d’un 5 à 7, animé par Eric Preach du duo Aba & Preach, où le groupe présentera son nouvel opus à travers une session d’écoute exclusive.

Ce soir à 17h au Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

Je reste

Album

Passages

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Justin Rutledge a lancé tout dernièrement son nouvel opus intitulé Passages. Un album de 10 morceaux aux couleurs folk et où la voix de l’artiste se jumèle élégamment aux sonorités de sa guitare acoustique.

Disponible depuis le 31 mai

Livre

La cuisine tourne au vinaigre

Photo courtoisie

Écrit par Florence Jenner Metz, le livre jeunesse La cuisine tourne au vinaigre raconte l’histoire du jeune Quentin qui passe son été comme commis au sein du restaurant réputé Aux saveurs du palais. Cela dit, après que plusieurs clients eurent tombés malade le lendemain d’un repas, Quentin, épaulé de sa voisine Clémence, décide de faire enquête.

Disponible depuis le 3 juin

Télé

Créatures meurtrières d'Australie

Photo courtoisie

Produite en 4 épisodes de 60 minutes, la série Créatures meurtrières d’Australie explore certains des prédateurs les plus dangereux du pays. Ce soir, l’émission porte un regard sur les créatures les plus emblématiques des océans qui encerclent ce territoire.

Ce soir à 19h sur ICI Explora