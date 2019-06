« C’est le temps des vacances », disait la chanson... et j’ajouterais que c’est aussi le temps des coquillages. Vous les aimez lorsque vous les voyez sur le menu des restaurants, ils vous font envie sur les étals des poissonniers, pourtant vous hésitez souvent à les cuisiner à la maison.

C’est terminé, la peur de la cuisson des coquillages ! En effet, ils sont faciles à préparer et toujours bienvenus sur les tables de l’été. Même les plus incompétents en cuisine y arriveront, c’est promis.

Les coquillages aiment être accompagnés de sauces, d’agrumes, d’huile, de crème, de beurre et de toutes les herbes du potager. Le vin est un élément quasiment essentiel dans les plats de coquillages, car il apporte acidité, fraîcheur et profondeur aux dégustations.

Pour vous aider à faire plaisir à vos convives, voici deux recettes – pour commencer, une chaudrée de palourdes cuisinée avec du safran qui lui apporte une touche ensoleillée inimitable, puis les moules et palourdes au fenouil – qui se retrouveront sans difficulté parmi vos recettes préférées.

Servez les mêmes plats en petites portions pour une entrée ou en grande portion en plat principal. Et n’oubliez pas le verre de vin blanc.

Moules et palourdes au fenouil et au piment

La simplicité de cette recette permet de cuisiner en quelques minutes un repas exceptionnel. À servir avec une belle baguette et beaucoup de vin blanc.

Portions : 4

4 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 20 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre salé

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et finement haché

3 branches de fenouil, émincées

3 branches d’origan frais

1 petit piment fort, épépiné et finement haché

250 ml (1 tasse) de vin blanc sec

125 ml (½ tasse) de jus d’orange

1 c. à t. de sauce Worcestershire

500 ml (2 tasses) de jus de palourdes

900 g (2 lb) de palourdes rincées

900 g (2 lb) de moules rincées

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter

Le zeste d’une orange

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre dans l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et le fenouil. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Saler et poivrer. Ajouter l’origan, le piment, le vin blanc, le jus d’orange et la sauce Worcestershire. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter à feu très bas.

2. Dans une grande casserole, verser le jus de palourdes. Porter à ébullition. Ajouter les palourdes et les moules. Couvrir. Cuire à feu moyen environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les coquillages soient tous ouverts. Retirer la casserole du feu. Jeter tous les coquillages qui ne se sont pas ouverts à la cuisson.

3. Dans le grand poêlon, verser la crème et porter à ébullition, en remuant. Ajouter les coquillages et leur jus de cuisson. Cuire à feu doux quelques minutes pour réchauffer. Verser dans des grands bols. Garnir de zeste d’orange et servir immédiatement.

Chaudrée de palourdes au safran

Pour les amateurs de coquillages, cette recette traditionnelle est l’une des plus simples et savoureuses à préparer. Servez ce plat avec une bière bien fraîche ou un vin blanc léger.

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 tranches épaisses de bacon, en cubes

1 gros oignon, pelé et en cubes

3 grosses pommes de terre, pelées et en cubes

3 branches de céleri, hachées

2 c. à s. de farine tout usage

500 ml (2 tasses) de vin blanc sec

500 ml (2 tasses) de jus de palourdes

750 ml (3 tasses) d’eau

1 feuille de laurier

1 c. à t. de safran en poudre

900 g (2 lb) de palourdes

500 ml (2 tasses) de lait entier

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole, faire fondre le bacon sur feu doux, environ 7 minutes. À l’aide d’une écumoire, retirer les morceaux de bacon (garder le bacon pour une autre recette). Dans le gras fondu, ajouter l’oignon, les pommes de terre et le céleri. Faire revenir 5 minutes. Saupoudrer de farine et mélanger. Verser le vin blanc et laisser évaporer 2 minutes, en remuant. Verser le jus de palourdes et 500 ml (2 tasses) d’eau. Ajouter la feuille de laurier. Saler et poivrer. Porter à ébullition. Ajouter le safran. Baisser le feu et laisser mijoter 15 minutes.

2. Dans une autre casserole, placer les palourdes et 250 ml (1 tasse) d’eau. Couvrir et porter à ébullition. Baisser le feu et cuire environ 6 minutes ou jusqu’à ce que les palourdes soient ouvertes. Retirer la casserole du feu. Jeter les palourdes qui ne se sont pas ouvertes à la cuisson.

3. À l’aide d’un mixeur, réduire en purée les légumes mijotés. Ajouter le lait et mélanger pour obtenir une texture fine et lisse. Ajouter les palourdes cuites et leur liquide de cuisson. Cuire à feu bas 5 minutes, en remuant. Verser dans des grands bols et servir immédiatement.