Pas de bâillon pour la laïcité

Évidemment, chez nous, au Québec, parmi les gens qui ont tout suivi des débats sur la laïcité et des accommodements depuis Bouchard-Taylor, le recours au bâillon peut paraître banal. Cela fait plus de dix ans qu’on en parle. Il y a eu moult consultations. Le sujet a été débattu en campagne électorale. Raccourcir le débat maintenant et adopter la loi est bien défendable.

On ajoutera que la Charte des droits et libertés a été suspendue. On finira par expliquer que ce nouveau gouvernement n’a même pas respecté le parlement et a imposé sa loi par le bulldozer. Il n’en faut pas plus pour nuire à l’image internationale du Québec. Rien n’est plus difficile que de réparer des perceptions erronées à l’international et de rétablir la vérité une fois les choses parties de travers.