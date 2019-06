Trois satellites canadiens lancés avec succès

Trois nouveaux satellites canadiens ont été lancés avec succès dans l'espace, mercredi, par la fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis la base aérienne Vandenberg en Californie.

Assemblés par MDA dans la région de Montréal, ces outils en orbite sont stratégiques pour le Canada. Ils ont une durée de vie utile prévue de sept ans.

Le gouvernement fédéral a mentionné que ces satellites offriront de nouvelles possibilités, dont celles de surveiller les changements climatiques et les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement, de détecter les navires, notamment ceux pratiquant la pêche illégale, et de créer des cartes glaciaires dans le Nord.

«La mission de la Constellation RADARSAT fournira de meilleures données pour les services essentiels offerts aux Canadiens par notre gouvernement, comme la surveillance des changements climatiques, la protection de la santé de nos océans, de nos forêts et de nos cultures, et le soutien à nos premiers intervenants lors de catastrophes», a précisé Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, par communiqué.

Une douzaine de ministères fédéraux utilisent les données des satellites.