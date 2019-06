Un GROS festival consacré aux desserts aura lieu à Montréal

Vous ne rêvez pas, Montréal aura droit à son propre festival du dessert!

Eh oui, après le festival Dessert Goals à New York et à Los Angeles, voilà que Le Gros festival Sucré débarque à Montréal et risque de se tailler une place de choix dans la vaste offre de festivals gourmands de la métropole.

Derrière Le Gros festival Sucré se trouvent deux meilleures amies qui tripent sur les desserts depuis toujours. Stéphanie et Nadia ont l’intention de transmettre leur passion des desserts à tous les Montréalais et Montréalaises en mettant en lumière le talent des artisans sucrés d'ici.

En plus de manger une tonne de desserts pendant Le Gros festival Sucré, vous pourrez également relaxer (ou digérer) dans des bancs en forme de beignes, dépenser votre énergie dans des jeux ou bien boire du thé pour faire de la place à encore plus de sucreries.

La toute première édition de Le Gros festival Sucré est prévue pour mai 2020 et le lieu n’a pas encore été dévoilé. Pour vous aider à patienter d’ici là, il y aura un Mini festival sucré cet été et c’est à Aire commune que ça va se passer. Le rendez-vous est donné pour le 30 août dès 17h.

Le Gros festival Sucré

Mai 2020 à Montréal

Le Mini festival Sucré (pour vous mettre l’eau à la bouche)

30 août dès 17h à Aire commune

*Photo de couverture: Instagram @rebeccakostell

