Une erreur de réduire les pouvoirs de la Régie, disent des experts

Les experts consultés mercredi par Le Journal sont d’avis que le gouvernement Legault commet une grave erreur en ne permettant plus à la Régie de l’énergie de scruter les dépenses annuelles d’Hydro-Québec.

« Je crois que l’on vient de décréter des augmentations de tarifs pour les prochaines années. On enlève le garde-fou des clients d’Hydro-Québec, qui est aussi un monopole », croit l’ancien journaliste et consultant en environnement, Louis-Gilles Francoeur.

Or, avec le nouveau projet de loi présenté mercredi par le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, les consommateurs d’électricité n’auront plus accès aux dépenses de la société d’État pour valider les augmentations de tarifs.

« Les consommateurs vont se faire avoir dans deux ans, c’est clair. On risque d’avoir des augmentations plus élevées que celles que nous avons eues dans le passé, parce que la Régie de l’énergie ne sera plus là pour surveiller Hydro-Québec », dit-il, en rappelant que le tribunal réglementaire avait très mal joué ses cartes ces dernières années.