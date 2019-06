Visite de la pyramide PY1

La pyramide PY1 située au Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal reçoit le spectacle «Au-delà des échos» produit par Lune Rouge, la nouvelle compagnie de Guy Laliberté, mais offre également de nombreuses autres activités.

Le spectacle «Au-delà des échos» nous invite à revisiter les grands principes de la création, nous replongeant dans le cosmos et les parcelles d’univers à travers des formes et des symboles qui se croisent, s’entrecroisent, se bousculent et se disloquent. Les projections subliment la formation des civilisations, tout en évoquant les quatre éléments qui constituent l’univers (l’air, l’eau, le feu et la terre).

Mathieu Roy nous fait visiter les coulisses de cet endroit aux prouesses technologiques extraordinaires.