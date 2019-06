25e anniversaire de la SACEF et de «Ma première Place des Arts»

Afin de souligner son 25e anniversaire, la SACEF a tenu un événement-bénéfice exceptionnel : le cocktail dînatoire « 25 ans - En français ! » sous la présidence d’honneur de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor et organisé par la Fondation Prosodie. Son concours « Ma première Place des Arts » a contribué à faire connaître de nombreux talents québécois.

Photo Mario Beauregard

Depuis 15 ans, Québecor est un fier partenaire de la SACEF. Pascale Bourbeau est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Sylvie Cordeau, Québecor, Louise Forestier, présidente du CA de la SACEF et de la Fondation Prosodie, Jocelyn Ménard, DG de la SACEF, et François Guy, l’ancien président de la SACEF.

Michel Rivard, qu’on aperçoit en compagnie de la dynamique Monique Giroux, qui a animé le cocktail avec brio, a offert une magnifique présentation.

Anne Vivien, Québecor, est en compagnie de grandes artistes francophones, Mouffe, vice-présidente de la SACEF et de la Fondation Prosodie, et Louise Forestier, présidente du CA de la SACEF et de la Fondation Prosodie.

Le concours « Ma première Place des Arts » a fait connaître de nombreux talents québécois, dont Ima qu’on aperçoit en compagnie de Jean-Pierre Ferland et Julie Anne Saumur.

Robert Maltais, fondateur de « Ma première Place des Arts », est en compagnie de l’auteur-compositeur-interprète québécois Pierre Flynn.

Pour sa 25e édition, la SACEF a confié à Corneille la création de la Chanson à chanter. Lyne Paquette, MAtv, est en compagnie de Judi Richards, Yvon Deschamps et Guillaume Coveney, de MAtv.